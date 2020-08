Bielorussia, tensione alle stelle: arrestati 20 giornalisti (Di venerdì 28 agosto 2020) In Bielorussia, dopo la vittoria di Aleksandr Lukashenko alle recente elezioni, la tensione rimane altissima: arrestati 20 giornalisti. La Bielorussia, dopo l’ennesima vittoria di Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali, sta vivendo una situazione a dir poco infernale. Da molti, compresi alti funzionario dei Paesi europei, considerato come l’ultimo dittatore d’Europa, quest’ultimo ha portato “a casa” l’ennesima vittoria con l’80% dei voti. In tanti si son detti preoccupati per lo svolgimento e l’esito delle stesse elezioni, ipotizzando e confermando, poi, imbrogli elettorali. Il presidente bielorusso ha risposto che, nel caso ce ne fosse bisogno, schiererà l’esercito ai confini del Paese. Subito ... Leggi su bloglive

