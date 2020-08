Bielorussia: media, oltre 200 fermati in Piazza Indipendenza (Di venerdì 28 agosto 2020) MOSCA, 28 AGO - La polizia antisommossa bielorussa ha fermato oltre 200 manifestanti anti-regime in Piazza Indipendenza, Ploshchad Nezavisimosti, a Minsk: lo riferiva ieri sera Radio Liberty, secondo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

