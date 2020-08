Bielorussia, l’Ue annuncia sanzioni. E Lukashenko replica così: “Vedremo chi spaventerà chi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Dopo le ultime elezioni in Bielorussia e le conseguenti proteste contro Lukashenko, l’Unione europea aveva annunciato sanzioni contro i presunti responsabili delle violenze contro i manifestanti e gli ipotizzati brogli elettorali. I ministri degli Esteri dell’Ue avevano trovato un accordo, a cui sarebbe seguito un lavoro tecnico per l’adozione formale delle disposizioni in questione. “L’Ue non accetta i risultati elettorali. Inizia il lavoro sulle sanzioni per i responsabili delle violenze e dei brogli”, aveva infatti dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell. Così è stato e oggi Borrel, durante una conferenza stampa a Berlino, ha parlato di una serie di personalità “di alto livello ... Leggi su ilprimatonazionale

