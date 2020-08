Bianca Guaccero, tutto pronto per il suo ritorno: la grande novità (Di venerdì 28 agosto 2020) Questo articolo Bianca Guaccero, tutto pronto per il suo ritorno: la grande novità . tutto pronto per il ritorno in tv di Bianca Guaccero. Ma quali i nuovi progetti dell’attrice pugliese? L’annuncio è arrivato sui social. Bianca Guaccero è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più amati dell’ultimo periodo. Il pensiero va subito e inevitabilmente al suo ruolo di presentatrice in ‘Detto Fatto’, che è pronto a tornare … Leggi su youmovies

Profilo3Marco : RT @RaiDue: Capelli rossi e sangue blu: l’atmosfera si fa bollente a #dettofattorai con la Superclassifica Jon! ???? @bianca_guaccero @Jonath… - Spiralwavemood : RT @bubinoblog: IL MEDICO DELLA MALA, LA NUOVA SERIE DI RAI1 CON BIANCA GUACCERO E MARCO BOCCI - vinceDuVe : RT @Gia_Uss90: La nuova fiction con @bianca_guaccero di Cinzia Th Torrini si chiamerà #IlMedicodellaMala @EnfantProdige ?? - lorenzog31 : RT @bubinoblog: IL MEDICO DELLA MALA, LA NUOVA SERIE DI RAI1 CON BIANCA GUACCERO E MARCO BOCCI - FilmNewsItaly : Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian tornano con “Detto Fatto” -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero "Sono felice". Finalmente una gran bella notizia per Bianca Guaccero Caffeina Magazine Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati della figlia Isabel: «Mammamia che bella»

Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati della figlia Isabel: «Mammamia che bella». Con uno scatto sui social la famiglia dell'ex capitano dellal Roma conquista i social; l'immagine postata su Instagr ...

Ilary Blasi, tenera complicità con la piccola Isabel al mare. E Totti commenta: 'Mammamia che bella'

Spettacoli e Cultura - Fra i tanti commenti spicca, naturalmente, quello di papà che scrive: 'Mammamia che bella!'. Ma quello dell'ex capitano della Roma non è l'unico commento 'vip' al post. Bianca G ...

Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati della figlia Isabel: «Mammamia che bella». Con uno scatto sui social la famiglia dell'ex capitano dellal Roma conquista i social; l'immagine postata su Instagr ...Spettacoli e Cultura - Fra i tanti commenti spicca, naturalmente, quello di papà che scrive: 'Mammamia che bella!'. Ma quello dell'ex capitano della Roma non è l'unico commento 'vip' al post. Bianca G ...