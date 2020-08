Bergamo, sabato in duomo l’ordinazione di tre sacerdoti (Di venerdì 28 agosto 2020) Si tratta di don Andrea Borgonzoni (Sant’Alessandro in Colonna), don Luca Sana (Almenno S. Bartolomeo) e don Michael Zenoni (Valgoglio e Novazza). Il vescovo Beschi: «Evento capace di incidere l’indifferenza diffusa». Leggi su ecodibergamo

fagentile92 : @maseidiruolo Io ti giuro, ti giuro, ti giuro che ero convinto che avessi trovato l'attivo a Bergamo, sabato e stav… - maseidiruolo : Trovato a BERGAMO, per sabato. - pornorano : Questo Venerdì,Sabato e Domenica dalle ore 15:30 alle 03:00! >>> BERGAMO SEX @ BOLGIA <<< Posti Limitati! Compra Or… - iMdP_Bergamo : #alpineseminar? resistere, riorganizzare, ripartire. La #montagna di fronte alle crisi di ieri e di oggi, tra limit… - Dodajoya : @stopconinomi @Rosarossa4ever @bobkompr Io l'ho fatto a pagamento il giorno dopo al mio arrivo ovvero sabato mattin… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sabato

L'Eco di Bergamo

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, la Regione Lombardia chiarisce le disposizioni per chi fa ingresso in Italia Regione Lombardia, attraverso una pagina sul proprio sito is ...Gargnano – Le barche pronte a mollare gli ormeggi. Gorla e Centomiglia si presentano. I due appuntamenti Clou della vela gardesana sono pronti a celebrare gli eventi dei 70 anni, la storia più lunga p ...