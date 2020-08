Benzina a meno di 1 euro da lunedì: ecco per chi e dove (Di venerdì 28 agosto 2020) Da lunedì e fino al 30 settembre costerà meno fare il pieno di Benzina o gasolio per tutti i residenti nell'Area 1 del Friuli Venezia Giulia, quella cioè che comprende l'area a ridosso del confine e diverse altre zone considerate svantaggiate per diversi motivi: complessivamente vi rientrano oltre 150 Comuni, di cui 101 in provincia di Udine, 25 in quella di Pordenone, 6 nella provincia di Trieste, compreso il capoluogo, e 21 nel goriziano. Lo sconto regionale sul carburante di autotrazione, infatti, in queste aree aumenterà di 8 centesimi al litro sulla Benzina (lo sconto sarà quindi di 29 centesimi) e di 6 centesimi sul gasolio, un litro costerà perciò 20 centesimi in meno. Resta invariata l'agevolazione presente nella Zona 2, che ... Leggi su howtodofor

