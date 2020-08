Bella Thorne da record: sbarca sul social osè Onlyfans e guadagna 2 milioni di dollari in una settimana (Di venerdì 28 agosto 2020) Bella Thorne ha deciso di iscriversi a Onlyfans, una piattaforma il cui obiettivo è la pubblicazione di contenuti per adulti liberi dagli standard di censura degli altri social, come Instagram e affini. L’ex volto di Disney Channel avrebbe battuto ogni record. Chiedendo 20 dollari mensili ai suoi abbonati, nel giro di una settimana ha guadagnato 2 milione di dollari. Stando a PageSix, nessuno su quel social era ancora riuscito a incassare così tanto in così poco tempo. Nemmeno Cardi B. Bella Thorne aveva annunciato della sua decisione di iscriversi attraverso un video in costume che ha pubblicato su Instagram, accompagnato dal messaggio: “Text me, ... Leggi su newscronaca.myblog

