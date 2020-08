Belen Rodriguez, tampone per il Coronavirus dopo la vacanza: il risultato (Di venerdì 28 agosto 2020) Negli ultimi giorni si sommano numerose le notizie di vip sottoposti a tamponi, dopo le vacanze estive in giro per l’Italia e l’Europa. A dominare la polemica è ovviamente Flavio Briatore, positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele di Milano. Tamponi anche per Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone, così come per la showgirl argentina Belen Rodriguez. La stessa, ha pubblicato il risultato degli esami sui suoi profili Instagram. tampone per Belen Rodriguez al rientro da Ibiza Mentre l’attenzione sul suolo italiano è soprattutto per la questione sarda, con numerosi locali e la movida posta sotto stretta sorveglianza dopo i focolai emersi, anche chi rientra da Spagna, Grecia e altri Paesi sono sottoposti ... Leggi su thesocialpost

PaoloZoccoli : @Adnkronos Avviso per i medici che non hanno ancora riaperto l'agenda degli appuntamenti per le visite di settembre… - X12RED : @Adnkronos 12min #Belen Rodriguez negativa al tampone, lo messo nella vagina ed uscito di nuovo bianco #Covid - MondoTV241 : Belen Rodriguez e Giulia De Lellis hanno fatto il tampone, ecco l'esito #BelenRodriguez #GiuliaDeLellis - antonellaa262 : La show-girl argentina Belen Rodriguez, è stata sottoposta al tampone e ha pubblicato il certificato dell’Asl su In… - blogtivvu : 'Ha paura di perderla”, Stefano De Martino soffre per Belen Rodriguez!? ?? Il nuovo gossip bomba ti aspetta nelle n… -