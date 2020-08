Belen Rodriguez si è sottoposta al tampone per Covid dalla sua vacanza bollente: sui social l’esito dell’esame [GALLERY] (Di venerdì 28 agosto 2020) Un’estate sempre al mare per Belen Rodriguez: la showgirl argentina, dalla sua vacanza bollente, tra bagni in piscina col figlio Santiago e scatti hot in bikini in barca, ha voluto aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute. In un periodo in cui tantissimi italiani fanno i conti col coronaviurs, la bella Belen ha deciso di sottoporsi al tampone naso-faringeo. L’esito dell’esame è stato negativo: la sexy showgirl, dunque, non ha contratto il Covid-19.L'articolo Belen Rodriguez si è sottoposta al tampone per Covid dalla sua vacanza bollente: sui social ... Leggi su sportfair

antonellaa262 : La show-girl argentina Belen Rodriguez, è stata sottoposta al tampone e ha pubblicato il certificato dell’Asl su In… - blogtivvu : 'Ha paura di perderla”, Stefano De Martino soffre per Belen Rodriguez!? ?? Il nuovo gossip bomba ti aspetta nelle n… - blogtivvu : “Ha paura davvero di perderla”, Stefano De Martino sta soffrendo per Belen Rodriguez: il nuovo gossip bomba di Nove… - Novella_2000 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: amore al capolinea? - PassaggioDi : @NinaRicci_us -