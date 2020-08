Belen e Cecilia Rodriguez, vacanze da single in barca: fisici da urlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Belen e Cecilia Rodriguez si godono la loro vacanza da single, le due in barca fanno sfoggio dei loro fisici da urlo: impossibile scegliere la più bella. Cecilia e Belen Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@chechuRodriguez real)La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai ufficiale, l’estate 2020 è stata segnata dalle rotture vip e di recente una nuova coppia è andata ad aggiungersi all’elenco delle scoppiate. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le prime indiscrezioni sulla fine del loro rapporto sono arrivate a fine luglio, quando sono ... Leggi su chenews

Ci sarebbe Diletta Leotta dietro l’addio fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo il settimanale Oggi, il ciclista trentino avrebbe incontrato la conduttrice sportiva in un noto locale di Arzach ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi a causa di Diletta Leotta? A lanciare il gossip è stato il settimanale Oggi, rivelando un inedito retroscena. Cecilia Rodriguez non sta di certo passand ...