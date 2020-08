Belen a Capri mostra il risultato del tampone e fa il pieno di gelato (Foto) (Di venerdì 28 agosto 2020) Belen ha fatto il tampone, come previsto dal protocollo sanitario, Belen Rodriguez di ritorno da Ibiza si è sottoposta al tampone che rivela il contagio o meno da coronavirus (Foto). Il risultato è negativo: “Ecco” scrive semplicemente la splendida showgirl, come a volere dire che già conosceva il risultato, forse perché è stata molto attenta. Sembra infatti avere evitato gli assembramenti, frequenta sempre le stesse persone, fidate. Sappiamo bene che in questo periodo sono tantissimi vip che hanno contratto il Covid – 19, che facendo o meno attenzione hanno scoperto con il tampone di essere stati contagiati e magari di avere contagiato altre persone. Belen NEGATIVA AL ... Leggi su ultimenotizieflash

occhio_notizie : La showgirl, che ha affittato un’elegante villa a Marina Piccola con vista sui Faraglioni, ora potrà continuare la… - positanonews : Belen Rodriguez a Capri test al Covid negativo. E ora si gode la villa a Marina Piccola tra le #news… - Mariano_Amelio : @mattinodinapoli #Belen è una triste storia bella come il sole, sicuramente tra le più belle al mondo potrebbe spo… - mattinodinapoli : Belen Rodriguez in vacanza a #capri, il tampone è negativo: «No Covid» -