BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 31 agosto 2020

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 31 agosto 2020:Leggi anche: L'ORA DELLA VERITÀ, anticipazioni prima puntata di domenica 30 agostoLe reazioni di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) al fidanzamento improvviso di Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) sono opposte. Liam (Scott Clifton) continua a preoccuparsi per Hope. Per quanto Xander (Adain Bradley) sostenga che le sue prove siano robuste, Zoe (Kiara Barnes) non crede che Thomas possa essere un assassino. A quel punto Xander sostiene che, qualora fosse anche stato un incidente, Thomas non deve aver mosso comunque un dito per provare a salvare Emma (Nia Sioux).

