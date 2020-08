Bassetti agli “ignoranti”: «Attenti, la mascherina ai bambini (e non solo) può portare conseguenze» (Di venerdì 28 agosto 2020) «La mascherina chirurgica può causare ai bambini, sulla base di esperienze di utilizzo, molte conseguenze». L’infettivologo Matteo Bassetti condivide su Facebook il documento ufficiale dell’Oms e dell’Unicef. L’elenco è lungo, la mascherina dà innanzitutto «senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio». Inoltre, «difficoltà di concentrazione, distrazione e bassa accettazione della maschera stessa». Non solo. «L’efficacia delle stesse non è stata dimostrata durante il gioco e le attività fisiche. Bassetti si rivolge a tutti gli “ignoranti” Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di ... Leggi su secoloditalia

Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino osserva: "La mascherina agli studenti? Ok sui bus, all'entrata e all'uscita da scuola, durante la ricreazione, nei bagni e ne ...

Il vaccino italiano è di gran valore: lo ha detto il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino: gli italiani sarebbero tuttavia restii. Coronavirus: il direttore della Cl ...

