Basnky finanzia nave per salvare i migranti: 'Servirà a sottrarli alla Guardia costiera libica'" (Di venerdì 28 agosto 2020) L'artista inglese Bansky ha dipinto e sta finanziando la nave della Sea-Watch impegnata nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Lo ha reso noto la stessa ong tedesca su Twitter. La nave, ... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Basnky finanzia

Questa volta non si è accontentato di un graffito: l’artista britannico Banksy ha deciso di finanziare una barca per salvare i rifugiati nel Mediterraneo. A riportare la notizia è il Guardian, secondo ...Una nuova nave per soccorrere i migranti finanziata dallo street artist Banksy. A segnalarlo è il quotidiano britannico "The Guardian", che specifica anche come la nuova imbarcazione sia già in funzio ...