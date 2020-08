Basilicata, si dimette il presidente dei trasporti condannato per violenza sessuale. De Micheli: «Ora una legge per fermare situazioni analoghe» (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo una settimana di polemiche sono alla fine arrivate le dimissioni di Giulio Ferrara da presidente del Cotrab, il Consorzio trasporti Basilicata. Lo scorso 20 agosto infatti Ferrara era stato riconfermato nel suo ruolo, nonostante una condanna in via definitiva della Cassazione per violenza sessuale nei confronti di una dipendente dello stesso Consorzio. Ferrara ha confermato all’Ansa di essersi dimesso anche da direttore di esercizio della Sita-Sud trasporti della Basilicata. Dopo la sua conferma era stata immediata la reazione del mondo politico e dell’associazionismo femminile. Oltre 42mila le firme raccolte in una petizione online per chiedere la rimozione di Ferrara dal suo incarico. De Micheli: «Incredibile aver ... Leggi su open.online

