Basilicata, presidente Cotrab si dimette dopo condanna definitiva per violenza sessuale (Di venerdì 28 agosto 2020) commenta Il presidente del Cotrab , il Consorzio trasporti aziende Basilicata, Giulio Ferrara , ha rimesso il proprio mandato . Lo ha reso noto lo stesso Ferrara, aggiungendo di essersi dimesso anche ... Leggi su tgcom24.mediaset

mirellaliuzzi : Sono allibita dalle dichiarazioni dell’assessore ai trasporti della Basilicata sul caso Ferrara. La cordardia di n… - 6000sardine : Secondo voi è giusto che l’azienda per cui lavora una donna abusata non abbia licenziato l’uomo che ha commesso que… - giuliainnocenzi : In Italia i violentatori che approfittano della loro posizione di comando per abusare delle lavoratrici vengono pre… - 007Vincentxxx : Ecco un’altra bella notizia ??????? #Basilicata, si dimette il presidente del #Cotrab rieletto dopo la condanna in Ca… - SassiLive : DONNE DI EUROPA VERDE DI MATERA E DELLA BASILICATA: “INDIGNAZIONE PER RICONFERMA PRESIDENTE COTRAB E RICHIESTA DIMI… -