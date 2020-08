Barman rinchiuso in hotel: “Ho la febbre ma nessuno mi visita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Marco Piras è un Barman di 20 anni che lavora a Porto Rotondo in un hotel a cinque stelle. Da alcuni giorni accusa alcuni sintomi influenzali, ma non è stato sottoposto al tampone. “Ho chiamato chiunque, ma nessuno mi aiuta”, la sua testimonianza. La storia che stiamo per raccontare ha senza dubbio alcuni contorni clamorosi. … L'articolo Barman rinchiuso in hotel: “Ho la febbre ma nessuno mi visita” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Marco Piras è un barman di 20 anni che lavora a Porto Rotondo in un hotel a cinque stelle. Da alcuni giorni accusa alcuni sintomi influenzali, ma non è stato sottoposto al tampone. “Ho chiamato chiunq ...

Odissea per un giovane di Orgosolo (Nuoro), Marco Piras di 20 anni, barman in un hotel a cinque stelle di Porto Rotondo, con sintomi riconducibili al Covid (febbre, olfatto e gusto alterati) per poter ...

