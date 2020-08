Barcellona, presentata mozione di sfiducia per il presidente Bartomeu (Di venerdì 28 agosto 2020) Tre membri del FC Barcellona hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell’attuale presidente Josep Bartomeu Victor Font, Jordi Farré e Lluis Fernandez-Alà, insieme a otto gruppi di opinion culé, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona. Il gruppo vuole le dimissioni del massimo dirigente blaugrana. Di seguito il testo completo presente sul sito Mocio2020 «Siamo un collettivo di membri del Futbol Club Barcelona, raggruppati in COR BLAUGRANA, che vogliono presentare una mozione di censura all’attuale consiglio di amministrazione, per convocare le elezioni il più presto possibile. ... Leggi su calcionews24

