Barcellona, Messi chiede un incontro alla dirigenza: il motivo (Di venerdì 28 agosto 2020) Lionel Messi vuole incontrare il Barcellona per trovare un’intesa amichevole sull’addio: la Pulce è corteggiato dal Manchester City Lionel Messi ha chiesto un incontro alla dirigenza del Barcellona per raggiungere un’intesa amichevole e non andare per vie legali dopo il suo addio ai blaugrana. È questa l’indiscrezione riportata da ESPN sul futuro del fuoriclasse argentino, che nei giorni scorsi ha avviato i contatti con il Manchester City in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

