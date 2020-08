Barcellona, ecco Koeman: lunedì primo allenamento, il tecnico vuole incontrare Messi (Di venerdì 28 agosto 2020) Ronald Koeman è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla guida del Barcellona. Il nuovo tecnico blaugrana è infatti arrivato in Catalogna: il programma di questi primi giorni prevede le visite mediche nella giornata di domani, mentre lunedì sarebbe già previsto anche il primo allenamento con la squadra. Koeman inoltre vorrebbe incontrare personalmente Leo Messi: stando a quanto riportato da “Sport” il tecnico è comunque consapevole che la rottura tra la Pulce e il Barca è ormai quasi insanabile. L’allenatore dovrebbe poi incontrare anche il presidente Bartomeu, con il quale iniziare a pianificare la nuova stagione ormai alle porte. Leggi su sportface

