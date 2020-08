Banksy finanzia una nave per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo: salvate già 89 persone (Di venerdì 28 agosto 2020) Questa volta non si è accontentato di un graffito: l’artista britannico Banksy ha deciso di finanziare una barca per salvare i rifugiati nel Mediterraneo. A riportare la notizia è il Guardian, secondo il quale la nave ha già salvato 89 persone, in attesa di trovare un porto sicuro in cui sbarcare.Stando a quanto riportato dal giornale, il nome dell’imbarcazione è Louise Michel, in onore della femminista francese anarchica. Ma non è la sua unica particolarità: la nave ha uno scafo bianco e rosa brillante ed è decorata con un’opera d’arte di Banksy che raffigura una bambina con un giubbotto di salvataggio. Nonostante sia molto piccola, la Louise Michel è più veloce di altre navi di ... Leggi su huffingtonpost

