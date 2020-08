Banco Bpm: acquista da Dolce&Gabbana crediti Iva per 117 mln (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Il brand Dolce & Gabbana ha ceduto pro soluto crediti Iva per 117 milioni di euro a Banco Bpm, che si è avvalso di 2R Capital Spa come Technical Advisor. "L'operazione rafforza la posizione finanziaria del Gruppo Dolce & Gabbana confermandone la solidità del modello di business, in un contesto macroeconomico incerto e segnato dagli effetti negativi della diffusione a livello globale del Covid-19", spiega una nota. "Con il completamento di questa operazione Dolce & Gabbana consolida ulteriormente il rapporto commerciale con il Gruppo Banco Bpm confermando l'eccellente storica collaborazione di lungo termine", commenta Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce & Gabbana. Banco Bpm si propone di sostenere le imprese in un contesto economico globale ... Leggi su liberoquotidiano

albagabellini : Ftse Mib in rampa di lancio. Banco BPM e Fca pronti a scattare? - jobmetoo : ?? Annunci in evidenza ?? Banco BPM ha un annuncio che potrebbe interessarti. Consulta il sito, il candidato perfetto… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Banco Bpm finanzia la startup innovativa ArteOlio, per l'olivicoltura - TrendOnline : #Ftse #Mib: quale la prossima mossa? #Banco #BPM, #Bper e #Saipem buy? - up_venture : ??@BancoBPMSpa e Verteq Capital finanziano #ArteOlio Leggi qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Banco Bpm Banco Bpm: acquista da maison Dolce & Gabbana crediti Iva per 117 mln Il Sole 24 ORE Banco Bpm: acquista da Dolce&Gabbana crediti Iva per 117 mln

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Il brand Dolce & Gabbana ha ceduto pro soluto crediti Iva per 117 milioni di euro a Banco Bpm, che si è avvalso di 2R Capital Spa come Technical Advisor. "L'operazione ra ...

Banco Bpm: acquista da maison Dolce & Gabbana crediti Iva per 117 mln

Castagna: "Piena collaborazione, partnership lungo periodo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ago - Dolce & Gabbana, noto marchio italiano nel settore della moda ha ceduto pro soluto crediti ...

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Il brand Dolce & Gabbana ha ceduto pro soluto crediti Iva per 117 milioni di euro a Banco Bpm, che si è avvalso di 2R Capital Spa come Technical Advisor. "L'operazione ra ...Castagna: "Piena collaborazione, partnership lungo periodo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ago - Dolce & Gabbana, noto marchio italiano nel settore della moda ha ceduto pro soluto crediti ...