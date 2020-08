Bambino autistico fa bolle di sapone, vicina chiama polizia per multarlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Una donna ha contattato i vigili urbani per far multare il suo vicino di casa, un Bambino autistico, per delle bolle di sapone che faceva in balcone tutto il giorno. A Ostia, una donna ha denunciato un suo vicino di casa a causa delle bolle di sapone che questo era solito fare in balcone. Una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

eterea_naive : RT @hele_fr: Bambino autistico fa le bolle di sapone in balcone: la vicina chiama i vigili per farlo multare. La gente è diventata completa… - V4l3g : @Camillamariani4 @martintwyttere @repubblica Per non parlare poi del fatto che vanno in giro a fare fastidio a tutt… - hele_fr : Bambino autistico fa le bolle di sapone in balcone: la vicina chiama i vigili per farlo multare. La gente è diventa… - francobus100 : Bambino autistico fa le bolle di sapone in balcone: la vicina chiama i vigili per farlo multare - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Bambino autistico fa le bolle di sapone in balcone: la vicina chiama i vigili per farlo multare -