Ballando con le stelle 2020, Veera Kinnunen: "Sono felicissima. Sto molto bene" (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo l'addio allo storico fidanzato, Stefano Oradei e al breve flirt per Osvaldo, Veera Kinnunen, storica insegnante di Ballando con le stelle, ha deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata lasciandosi alle spalle ogni tipo di pettegolezzo. La danzatrice, intervistata dal settimanale 'Visto', ha confessato di star vivendo un periodo felice della propria esistenza: 28 agosto 2020 16:02. Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Un altro vip positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Si tratta del pugile Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta. A dare la notizia su Instagram è Milly Carlucci. Perché lei? L ...Sia Samuel che Daniele non hanno al momento sintomi importanti, in bocca al lupo con tutto il cuore”. Lo ha detto in un video su Instagram Milly Carlucci, conduttrice del programma di Rai1 “Ballando c ...