‘Ballando con le Stelle 2020’, dopo Samuel Peron un altro concorrente (al centro del gossip di questa estate) è positivo al Coronavirus: le parole di Milly Carlucci (Di venerdì 28 agosto 2020) I continui controlli a cui sono sottoposti i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle – in onda da settembre – hanno rilevato un altro caso di positività al COVID 19. dopo i rumor su Samuel Peron e Rosita Celentano, era stata la padrona di casa, Milly Carlucci, ad intervenire sui social per fare chiarezza sullo stato di salute del cast del programma da lei condotto. Milly aveva quindi confermato la positività di Peron, smentendo invece quella della Celentano. Nelle ultime ore, però, grazie al test del tampone si è palesato un altro contagio. Ad aver contratto il virus, questa volta, è stato Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta ... Leggi su isaechia

