Azzolina “In atto tentativo di screditare personale scolastico” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Temo ci sia un tentativo di screditare il personale scolastico”. Lo ha detto al Tg3 la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. “Anche per gli esami di Stato era stato detto ‘andranno tutti in malattià – aggiunge – ma abbiamo personale serio e in gamba. Non arriveranno certificati in massa”. “A inizio anno scolastico si parla sempre di caos e babele – prosegue – Le Regioni hanno potuto scegliere, ed è competenza loro, quando far cominciare l'anno scolastico e nella maggior parte dei casi 17 Regioni hanno deciso di ricominciare il 14 settembre”. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

