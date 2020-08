Avvistamento di balenottere sul Tirreno calabrese: le raccomandazioni di WWF (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo gli avvistamenti di individui di Balenottera comune, prima a Pizzo e poi sul litorale tirrenico cosentino, interviene il WWF per fare il punto della situazione e indicare ai diportisti il comportamento da adottare nel caso di ulteriori casi di passaggio e di contatti con i grandi cetacei davanti alle nostre coste. A tale proposito il naturalista Pino Paolillo ricorda che in questo periodo le segnalazioni di balenottere comuni (il secondo animale più grande del mondo dopo la Balenottera azzurra) lungo le coste calabresi, sono ormai un fatto abituale, a conferma dell’ ipotesi di una migrazione dei grandi cetacei dalle ricche zone di alimentazione estive del Mediterraneo nord occidentale, tra il Principato di Monaco, la Corsica e la Liguria (nel cosiddetto “Santuario dei Cetacei) e il Mediterraneo meridionale del Canale di Sicilia, in ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Avvistamento balenottere Spettacolare avvistamento nel mare di Quinto, due megattere davanti alla costa Genova24.it Spettacolare avvistamento nel mare di Quinto, due megattere davanti alla costa

Non è il primo avvistamento degli ultimi giorni. Sempre nelle scorse ore erano state immortalate quattro balenottere comuni davanti a Bogliasco, forse le stesse incontrate davanti a Portofino nei gior ...

Ischia, il 'saluto' della balenottera al Castello Aragonese: uno spettacolo imperdibile

Superluna di primavera, perché è uno spettacolo imperdibile: cos’è e quando vederla Nella notte tra il 20 e il 21 marzo potremo ammirare nel cielo la splendida Superluna di primavera, che sarà anche l ...

Non è il primo avvistamento degli ultimi giorni. Sempre nelle scorse ore erano state immortalate quattro balenottere comuni davanti a Bogliasco, forse le stesse incontrate davanti a Portofino nei gior ...Superluna di primavera, perché è uno spettacolo imperdibile: cos’è e quando vederla Nella notte tra il 20 e il 21 marzo potremo ammirare nel cielo la splendida Superluna di primavera, che sarà anche l ...