Aversa, altri 6 casi di coronavirus in città: "Gli attualmente positivi sono 54" (Di venerdì 28 agosto 2020) Sei casi in più ad Aversa. Lo ha annunciato il sindaco Golia attraverso un post su Facebook. Il primo cittadino ha precisato che l'aumento dei contagi nella città normata è dovuto anche da "una mole molto alta di tamponi che la nostra Asl di riferimento sta processando".

