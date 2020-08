Avellino, rinforzo in difesa per Braglia: nuovi indizi sul cambio modulo (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non c’è due senza tre. Il mercato dell’Avellino è pronto a decollare definitivamente. La società dopo aver ufficializzato l’arrivo di Michele Bruzzo e Mirko Miceli è prossimo all’annuncio di un nuovo tassello per il tecnico Piero Braglia. Accordo trovato per l’approdo in Irpinia di Simone Ciancio. Difensore che in carriera ha vestito le maglie di Carrarese, Catania e soprattutto Juve Stabia proprio con il tecnico di Grosseto. Il difensore dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Nelle prossime ore è atteso nel quartier generale di Sturno. L’arrivo di Ciancio sposta gli equilibri dal punto di vista del modulo, si passerà dal 4-4-2 al 3-5-2. Si vedrà. Nel ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Avellino rinforzo Avellino, rinforzo in difesa per Braglia: nuovi indizi sul cambio modulo anteprima24.it Calcio, il Lecco si rinforza: arrivano Galli e Celjak

Calcio, l’ex Monza porterà la sua esperienza vincente nel team brianzolo. Il croato potrà essere impiegato in più ruoli.

Gli allenamenti al Rigamonti-Ceppi proseguono quotidianamente. Intanto il direttore sportivo Domenico Fracchiolla prosegue con il suo lavoro per regalare a mister Gaetano D’Agostino un Lecco di qualit ...

