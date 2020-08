Avellino, D’Agostino: “Stiamo lavorando per affrontare il girone di ferro” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSturno (Av) – “Abbiamo ereditato un cumulo di macerie, ma non sto qui a dirlo. Ci sono stati dei debiti all’interno della società, circa qualche milione di euro. Abbiamo disputato una doppia partita”. Così il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino nella prima conferenza stampa stagionale nel ritiro di Sturno. “Ho voluto fortemente il ritiro qui a Sturno – dice – Faccio i complimenti all’amministrazione per l’organizzazione messa in campo. Cercheremo di fare il massimo a livello sportivo. Il nostro obiettivo è fare bene per portare la squadra in alto”. “Ai tifosi dico che ci stiamo organizzando per il girone difficile – ammette – Lo stiamo facendo con calma, non siamo assolutamente fermi. Ci vuole tempo e ... Leggi su anteprima24

