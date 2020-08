Avellino, Braglia: “Non abbiamo nessun timore, siamo una squadra tosta” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSturno (Av) – “siamo partiti dalla base perché le case si costruiscono dalle fondamenta, prima degli attaccanti si prendono i difensori perché le cose si costruiscono da dietro”. Così il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia. “Il direttore sta seguendo alcuni profili in attacco – continua – Io sono contento di quello che si sta facendo, spero che presto arrivino altri ragazzi che ci permettano di lavorare bene e a quel punto potremo aspettare di convincere qualcuno che in questo momento è scettico”. Il tecnico spende parole al miele per l’ultimo arrivato, Simone Ciancio: “E’ un calciatore di gamba – ammette – Ha fatto tutto il campionato nella linea a quattro. Ci aspettiamo tanto da tutti. ... Leggi su anteprima24

