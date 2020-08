Atp Finals Torino, si pensa a uno spostamento della sede: dal Pala Alpitour all’Oval Lingotto (Di venerdì 28 agosto 2020) Le Atp Finals di Torino – in programma dal 2021 – potrebbero non disputarsi a sospresa al Pala Alpitour, ma in un’altra sede. Come riporta La Stampa, dopo un sopralluogo con gli enti locali e i delegati Fit e Atp, si stia andando nella direzione di spostare l’evento all’Oval Lingotto, sede anche questo delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. La gestione del Palasport attualmente individuato come sede, infatti, richiederebbe eccessivo esborso economico, e così si potrebbe andare verso questa inaspettata modifica. Leggi su sportface

