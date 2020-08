Atletico Madrid-Barcellona: ‘no’ allo scambio Griezmann-Joao Felix (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Barcellona potrebbe voler cambiare l’intero reparto offensivo. In attesa di capire come si rivolverà il caso Messi, il club blaugrana avrebbe proposto uno scambio all’Atletico Madrid: Griezmann per Joao Felix. Questo secondo quanto riportato da Marca, ma per il Mundo Deportivo la smentita è arrivata direttamente dalla società catalana. Fonti del club avrebbero infatti confermato il contatto con l’Atletico, ma sarebbe stato quest’ultimo a chiamare il Barca e non viceversa. Il Barcellona avrebbe negato senza esitazioni. A confermare l’incedibilità del francese, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco, era stato lo stesso presidente Bartomeu. Con ... Leggi su sportface

