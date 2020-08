Atletica – Campionati italiani assoluti: Rigali avanti nei 100 (Di venerdì 28 agosto 2020) Prima giornata in parte condizionata dalla pioggia ai Campionati italiani assoluti di Padova. Nelle batterie Roberto Rigali (Bergamo Stars) è il più veloce nei 100 metri con 10.39 agevolato da +2.1 di vento: nel day 2 affronterà le stelle Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e Marcell Jacobs (Fiamme Oro), esentati dal primo turno. Nel round iniziale dei 400, miglior tempo per Michele Tricca (Fiamme Gialle) al maschile con 47.18 e per Alice Mangione (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) tra le donne con 53.67. Negli 800 Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre, 2:05.17) e Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia, 1:48.81) i più performanti nel turno che qualificava per la finale. Dario Dester e Sveva Gerevini, come prevedibile, chiudono al comando la prima metà del decathlon e ... Leggi su sportfair

infoitsport : Atletica oggi, Campionati Italiani: orari, programma, tv, streaming 28 agosto - infoitsport : Atletica, Campionati Italiani 2020 Padova. Prove multiple e batterie nella prima giornata di gare - marcovsport : RT @gonzoclaris: #raisport avete interotto i campionati italiani di atletica per la pubblicità della suzuki e il millesimo ricordo di pant… - gonzoclaris : #raisport avete interotto i campionati italiani di atletica per la pubblicità della suzuki e il millesimo ricordo di pantani vergognatevi - InkFireflies : Mentre guardavo i campionati di atletica, i due commentatori “eh abbiamo visto molte belle ragazze in campo” Sì per… -