Atletica – Campionati italiani Assoluti: le sensazioni del Presidente Giomi (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo show è cominciato. L’incontro tra il Presidente della FIDAL Alfio Giomi, il sindaco di Padova Sergio Giordani e il Presidente di Assindustria Sport Leopoldo Destro ha dato simbolicamente il via all’edizione numero 110 dei Campionati italiani Assoluti, in programma allo Stadio Colbachini fino a domenica. “Oggi a Padova salutiamo una delle edizioni più belle degli ultimi anni, almeno per due valide ragioni. La prima è data dalla freschezza e dalla ricchezza dell’Atletica italiana: poche federazioni sono riuscite a gestire il lockdown come noi. La seconda è data dal valore particolare assunto dai Campionati italiani in quest’anno complicato, non a caso tutti gli atleti ... Leggi su sportfair

