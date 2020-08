Atalanta, ultimi giorni di vacanza con il mercato in piena effervescenza (Di venerdì 28 agosto 2020) ultimi giorni di vacanza per gli atalantini. Adunata programmata a Zingonia a mezzogiorno di lunedì 31 agosto. Leggi su ecodibergamo

IndexPrince : RT @DavideLusinga: #Miranchuk sempre più vicino all'#Atalanta ??? Trovato l'accordo con la #Lokomotiv Mosca, affare da 14 milioni. Da limar… - Cucciolina96251 : RT @DavideLusinga: #Miranchuk sempre più vicino all'#Atalanta ??? Trovato l'accordo con la #Lokomotiv Mosca, affare da 14 milioni. Da limar… - DavideLusinga : #Miranchuk sempre più vicino all'#Atalanta ??? Trovato l'accordo con la #Lokomotiv Mosca, affare da 14 milioni. Da… - Duttale : @Luigi14438676 @5maggio2002 @Sport_Mediaset caspita, non ricordo quante coppe italia e supercoppa ha vinto la juve… - Duttale : @Luigi14438676 @5maggio2002 @Sport_Mediaset stando al concetto di 'finale di champions' quindi voi non avete fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ultimi

GENOVA - Mattia Perin, tornato formalmente alla Juventus per fine prestito, è a un passo dal restare al Genoa almeno per la prossima stagione. A 27 anni, il portiere di Latina vuole guadagnarsi una co ...La notizia l'abbiamo già anticipata ieri, l'Inter avrebbe chiesto alla Lega di spostare la prima giornata della Serie A. Una richiesta che difficilmente verrà accolta per l'intera giornata in programm ...