Atalanta, sirene inglesi per Gosens: il Leicester ha pronta l'offerta (Di venerdì 28 agosto 2020) Non solo la prima convocazione in Nazionale. Robin Gosens adesso è anche oggetto del desiderio di mercato di diverse squadre. Non solo l'Italia per l'esterno tedesco dell'Atalanta, la Premier League si sarebbe fatta avanti e sarebbe pronta ad ufficializzare un'offerta.Gosens: spunta il Leicestercaption id="attachment 981421" align="alignnone" width="524" Gosens (getty images)/captionSecondo quanto riporta Sky Sports, il Leicester avrebbe messo gli occhi su Nicolas Tagliafico dell'Ajax, ma soprattutto su Robin Gosens dell'Atalanta. Le Foxes, reduci dall'ottimo campionato in Premier League e con grandi ambizioni per la prossima stagione, avrebbe pronti 40-45 milioni di euro per il calciatore che ormai da due stagioni è ...

