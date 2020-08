Atalanta: Gomez giocatore della stagione per tifosi (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - BERGAMO, 28 AGO - Alejandro Gomez è stato decretato Player of the season 2019-2020 dal voto dei tifosi sui canali ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dell'Atalanta. Il capitano nerazzurro, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BERGAMO, 28 AGO - Alejandro Gomez è stato decretato Player of the season 2019-2020 dal voto dei tifosi sui canali ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dell'Atalanta. Il capitano nerazzurro ...

