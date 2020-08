Atalanta, è fatta: arriva il russo Miranchuk (Di venerdì 28 agosto 2020) L'Atalanta ha trovato il vice-Ilicic: chiusa in serata l'operazione con la Lokomotiv Mosca per l'ingaggio di Aleksej Miranchuk. Per portare in Italia il calciatore classe ’94 la Dea ha messo sul piatto una cifra come 14,5 milioni di euro più bonus. Il russo, in passato era stato avvicinato anche ad altri club italiani, uno su tutti il Milan. Con i 'ferrovieri' il russo ha già giocato più di 170 partite e segnato 32 gol. Quest'anno ne ha segnati 2 anche in Champions alla Juventus. Da cinque anni Miranchuk è anche nel giro della nazionale russa. Atalanta, è fatta: arriva il russo Miranchuk ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

