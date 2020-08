Ascolti TV | Giovedì 27 agosto 2020. Terence Hill (13.1%) meglio di Zelig (11%). Male Castrocaro (4.9%) (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano De Martino - Castrocaro 2020 Nella serata di ieri, giovedì 27 agosto 2020, su Rai1 la replica di Un Passo dal Cielo – Io ti salverò ha conquistato 2.138.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.851.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 la finale del 63° Festival di Castrocaro (hanno vinto i Watt) ha interessato 750.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Chicago Med 4 ha intrattenuto 1.113.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Hudson & Rex ha incollato 656.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca totalizza un a.m. di 1.037.000 spettatori (6.8%). Su La7 In Onda Focus ha registrato 506.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Attacco glaciale segna ... Leggi su davidemaggio

