Arresto Maguire, la versione del giocatore: “mi colpivano alle gambe, mi dicevano che la mia carriera era finita” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Sono sicuro che la verità verrà fuori. Non sento di dovere scuse a nessuno, le scuse servono quando si fa qualcosa di sbagliato. Ma mi dispiace essere finito in questa situazione, ovviamente il fatto che sia accaduto a me rende tutto più complicato. Gioco per uno dei club più importanti del mondo, quindi mi dispiace aver fatto passare tutto questo ai tifosi e al Manchester United“. Harry Maguire non sente di dovere scuse a nessuno. Il calciatore del Manchester United è stato arrestato a Mykonos e condannato a 21 mesi con la condizionale, per violenza aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di corruzione Maguire si è difeso ai microfoni della BBC, spiegando di aver perso le staffe impaurito per la salute della sorella e successivamente essere stato picchiato dalla polizia: ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Il racconto del calciatore dello #United dopo i fatti avvenuti in Grecia: “Ero in panico, ho temuto per la mia vita… - infoitsport : Maguire, il racconto della rissa a Mykonos: 'Ho temuto per la mia vita durante l'arresto' - infoitsport : Maguire rompe il silenzio dopo l’arresto: “Mi colpivano alle gambe, mi dicevano che non avrei più giocato a calcio.… - infoitsport : Man United, Maguire racconta l'arresto a Mykonos: 'Ho avuto paura per la mia vita' - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #ManchesterUnited, #Maguire shock: 'Ho temuto per la mia vita'. Il capitano dei Red Devils dopo la rissa a Mykonos e l'… -