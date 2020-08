Ardea, Antonino Abate eletto segretario del PD (Di venerdì 28 agosto 2020) eletto l’altra sera, a grande maggioranza, il nuovo segretario del PD di Ardea. Alla presenza del segretario provinciale Rocco Maugliani si è tenuta la seduta della Direzione per la designazione del nuovo segretario del PD. Ora tocca ad Abate, tra pochi giorni, nominare l’ufficio di segreteria e iniziare il difficile lavoro di portare il Partito Democratico ai fasti di qualche anno fa ad Ardea. “E’ stata un riunione molto positiva (ha affermato Abate) nel corso della quale abbiamo riconfermato il programma politico che era stato approvato all’unanimità nella precedente riunione della Direzione. Ora dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per poter offrire un contributo politico rilevante per la soluzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

