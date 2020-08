Aragami 2 annunciato con trailer e video gameplay. Il ritorno dello spietato ninja soprannaturale (Di venerdì 28 agosto 2020) Lince Works ha annunciato Aragami 2 per PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Il titolo sarà lanciato all'inizio del 2021."Sei uno degli ultimi guerrieri d'élite degli Aragami. Vittime di un'afflizione soprannaturale che corrode il corpo e divora la mente, gli Aragami controllano l'essenza dell'ombra, un potere mistico che conferisce la capacità di controllare le ombre. Con questo potere gli Aragami svolgono i loro compiti e le loro missioni, incarichi assegnati lungo tutta la valle per garantire la sussistenza del villaggio e per liberare gli Aragami ridotti in schiavitù dagli eserciti invasori", si legge nella descrizione su Steam.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Aragami annunciato Aragami 2 annunciato: ninja assetati di vendetta, ora anche in co-op Everyeye Videogiochi