Appello di Labonia (Cisal): “Persone forti e coraggiose alla guida della Regione” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il responsabile organizzativo provinciale della Cisal Salerno, Antonio Labonia, lancia un Appello “al futuro Governatore della Campania affinché attui ogni iniziativa nei settori economici portanti della nostra regione che permetta alle nostre aziende di poter continuare a mantenere i propri livelli occupazionali salvaguardando centinaia Laboniadi famiglie di lavoratori e, altresì, mettendo in essere ogni iniziativa finalizzata a creare per i nostri giovani opportunità di concorsi nella pubblica amministrazione”. Labonia afferma: “Si vota in un anno in cui la già traballante economia italiana è stata messa in ginocchio dalla ... Leggi su anteprima24

