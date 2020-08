Aperte le autostrade digitali. Senza fibra non c’è ripartenza. Parla la sottosegretaria pentastellata al Mise, Liuzzi: “Approvato un piano di voucher per famiglie e imprese” (Di venerdì 28 agosto 2020) Quella di ieri è considerata una svolta epocale per il Paese. Non si contano più gli allarmi lanciati nel corso degli anni sui ritardi enormi nella digitalizzazione. Neppure l’impegno di un colosso come Cassa depositi e prestiti era riuscito sinora a sbloccare la situazione, ma ora i presupposti per una reale modernizzazione ci sono tutti. sottosegretaria Mirella Liuzzi, il vertice di governo ha dato il via libera al progetto FiberCop, uno strumento per arrivare in fretta a costruire la rete unica in fibra in Italia, messo in piedi da Tim e Cdp, al quale si è associata anche Tiscali. Si tratta di una svolta attesa da tempo. Cosa rappresenta un progetto del genere per il Paese? È un progetto che fornirà a imprese e cittadini, grazie alla fibra ottica, servizi ... Leggi su lanotiziagiornale

