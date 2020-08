Anzio. ‘Devi fare il cane ed eseguire i nostri ordini’: 15enne si rifiuta, massacrato di botte dalla baby gang (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ stato picchiato da una baby gang solo perché si sarebbe ‘ribellato’ ai loro ordini. Ha dell’incredibile quando accaduto ad un ragazzo di 15 anni ad Anzio nella giornata di ieri. Il giovane si trovava a Villa Adele quando è stato stato avvicinato dal gruppetto di teppisti che lo hanno costretto a impersonare un cane e ad eseguire tutti gli ordini. Dal rifiuto del 15enne alla botte senza tregua sotto gli occhi di molti che in quel momento si trovavano nel parco. A denunciare il fatto il padre del 15enne. Le indagini della Polizia sono in corso, è caccia al branco. Anzio. ‘Devi fare il cane ed eseguire i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

