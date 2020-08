Antoci a Castelguidone: «Il Paese non ha bisogno di eroi, ma di normalità: fare il proprio dovere» (Di venerdì 28 agosto 2020) «Il nostro Paese non ha più bisogno si simboli, né di eroi, ma di normalità , di persone, tante, come noi, che nel quotidiano fanno il proprio dovere e rispettano la legalità ». Il presidente Giuseppe Antoci con il capitano dei Carabinieri, Alfonso Venturi E' stato questo, in estrema sintesi, l'insegnamento di ... Leggi su ecoaltomolise

Nel mirino Giuseppe Antoci da tempo impegnato nella lotta alla mafia dei pascoli . Già nel dicembre 2014 Antoci aveva ricevuto una lettera anonima con la quale veniva minacciato di morte insieme al pr ...

