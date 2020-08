Anticipazioni Beautiful 28 agosto: Xander vicinissimo alla verità (Di venerdì 28 agosto 2020) Le indagini di Xander l’hanno portato a scoprire nuovi importanti indizi sulla morte di Emma, ma saranno sufficienti a smascherare il rampollo Forrester? Nel frattempo Hope accetta, sebbene poco convinta, di sposare Thomas. Cosa accadrà nell’episodio di Beautiful del 28 agosto? Scopriamolo insieme. Xander (Adain Bradely) entra nell’auto di Thomas e scopre dalla cronologia del GPS che all’ora in cui avvenne l’incidente di Emma il giovane Forrester siArticolo completo: Anticipazioni Beautiful 28 agosto: Xander vicinissimo alla verità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 28 agosto, Thomas, dopo aver incassato il sì di Hope, pensa di aver ottenuto tutto quello che desiderava. Per cui, mentre la ragazza è nella stanza accanto, ...Finalmente Xander ha tutte le prove per dimostrare che la notte dell’incidente di Emma, Thomas è uscito in macchina subito dopo di lei e l’ha seguita. Basta per far si che la polizia possa collegarlo ...