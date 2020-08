Anticipazioni americane Beautiful: Ridge sposa Shauna, ma poi annulla le nozze (Di venerdì 28 agosto 2020) Anticipazioni americane Beautiful: cosa ci raccontano? Si annuncia un colpo di scena, andato in onda ai primi di agosto negli Stati Uniti sulla CBS dopo il lungo stop causa Coronavirus. In Italia lo vedremo probabilmente lo vedremo l’anno prossimo. Ridge sposerà Shauna a Las Vegas! In realtà si tratterà di un finito matrimonio, organizzato dalla Fulton insieme a Quinn, per separare Forrester da Brooke. La storica coppia della soap si sarà appena riconciliata dopo i gravi problemi causati fra loro da Thomas. Anticipazioni americane Beautiful: Ridge si vendicherà di Brooke, che ha baciato Bill Si assisterà per lungo tempo ad un triangolo amoroso tra Ridge, Brooke e ... Leggi su pianetadonne.blog

IlSegretoTvSoap : Beautiful, ultime anticipazioni americane: Liam angosciato per la dipendenza di Steffy - TwBeautiful : ATTENZIONE: ANTICIPAZIONI! Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Katie non vuole più fidarsi di Bill, Ridge vuole c… - lasara_81 : Un po' di news dagli Stati Uniti - TwBeautiful : ATTENZIONE: ANTICIPAZIONI! Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Quinn continua a incitare Bill, Brooke sorprende R… - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Brooke e Bill nuovamente insieme? #Twittamibeautiful racconta le novità in arri… -