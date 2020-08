Anteprima UFC Fight Night 175 – Smith Vs Rakic (Di venerdì 28 agosto 2020) UFC Fight Night 175, od anche UFC Vegas 8, vedrà fronteggiarsi nel main event Anthony Smith (33-15) e Aleksandar Rakic (12-2), due importanti pesi massimi leggeri. Al di là della sempre gradita presenza del leggendario Robbie Lawler (28-14), questa card interessa particolarmente la comunità italiana delle MMA dato che il nostro Alessio “Manzo” Di Chirico (12-4) combatterà nei preliminari. Per questa ragione, DAZN darà in diretta l’evento a partire dalle ore 0.00 di Domenica 30 Agosto, per coprire in questo modo anche l’incontro del nostro Alessio. Una evento zeppo di altri artisti marziali di livello, per citarne alcuni: Neil Magny (23-7), Ion Cutelaba (15-5), Alex Caceres (16-12) e Maki Pitolo (13-6). Le 5 migliori finalizzazioni di Anthony ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima UFC Anteprima UFC ESPN 15 - Munhoz Vs Edgar Periodico Daily - Notizie Anteprima UFC ESPN 15 – Munhoz Vs Edgar

UFC ESPN 15 è il quarto evento di questa caldo Agosto, dopo aver assistito alla straordinaria vittoria di Stipe Miocic la scorsa settimana. Nel main event si affronteranno nei pesi gallo Pedro Munhoz ...

Anteprima UFC 252 – Miocic Vs Cormier

UFC 252 è l’evento che tutti gli amanti delle MMA attendevano da tempo. Il main event tra Stipe Miocic (19-3) e Daniel “DC” Cormier (22-2) andrà non solo a chiudere la trilogia tra questi due straordi ...

UFC ESPN 15 è il quarto evento di questa caldo Agosto, dopo aver assistito alla straordinaria vittoria di Stipe Miocic la scorsa settimana. Nel main event si affronteranno nei pesi gallo Pedro Munhoz ...UFC 252 è l’evento che tutti gli amanti delle MMA attendevano da tempo. Il main event tra Stipe Miocic (19-3) e Daniel “DC” Cormier (22-2) andrà non solo a chiudere la trilogia tra questi due straordi ...